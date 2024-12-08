Ровно 20 лет назад «Ливерпуль» выдал шикарный камбэк – без него не было бы стамбульского финала с «Миланом»

Ровно 20 лет назад, 8 декабря 2004 года, в Лиге чемпионов проходил матч шестого тура группового этапа между «Ливерпулем» и «Олимпиакосом». Перед игрой у англичан было 7 очков, а у греков – 10. В плей-офф вместе с «Монако» могла выйти только одна из команд.

«Олимпиакос» открыл счёт на 26-й минуте, когда забил Ривалдо. Ситуация для «Ливерпуля» усложнилась – нужно было забить три гола в ответ. Двух (2:1) не хватило бы, ведь при равенстве очков учитывались личные встречи, и перевес был бы у «Олимпиакоса» за счёт правила гостевого гола (в первом круге греки победили дома 1:0).

В начале второго тайма «Ливерпуль» забил ответный гол. Счёт 1:1 горел на табло долгое время, пока на 81-й минуте не забил Нил Меллор. «Красные» принялись дожимать соперника и добились желаемого на 86-й минуте, когда классный удар из-за пределов штрафной нанёс Стивен Джеррард.

«Ливерпуль» в итоге выиграл 3:1. При равенстве очков с «Олимпиакосом» (по 10) «красные» оказались выше по результатам очных встреч (3:2 в сумме).

В итоге в сезоне 2004/2005 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. В знаменитом стамбульском финале против «Милана» «красные» за 6 минут второго тайма превратили 0:3 в 3:3. Далее мерсисайдцы взяли верх по пенальти.

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