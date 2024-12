Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Нойер – пятый, конкурент Сафонова – восьмой

На страницах Four Four Two был обнародован очередной интересный рейтинг. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших голкиперов в мире на сегодняшний день.

На первом месте оказался Алиссон из «Ливерпуля». Вторую позицию занял Тибо Куртуа, выступающий за «Реал», а тройку замкнул представитель «Манчестер Сити» Эдерсон.

Дальше в топ-10 идут Давид Райя («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Майк Меньян («Милан»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Унаи Симон («Атлетик») и Георгий Мамардашвили («Валенсия», принадлежит «Ливерпулю»).

Отметим, что восьмой Доннарумма является конкурентом Матвея Сафонова в «ПСЖ».