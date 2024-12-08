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Мбаппе поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Аталантой»

08 Декабря 2024 • 05:56 Комментировать
Аталанта
...
Реал Мадрид
1 2.60 X 3.60 2 2.55
10.12 23:00

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, чего ждёт от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Аталанты».

Коллектив из Бергамо примет «сливочных» в родных стенах во вторник. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

«В Лиге чемпионов всегда приходится иметь дело с сильными соперниками. Мы должны победить, потому что проиграли последний матч. Мы готовы бороться и выигрывать», – заявил Мбаппе в интервью после победы над «Жироной» в Ла Лиге (3:0).

«Реал» занимает 24-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с шестью очками после пяти туров. «Аталанта» – пятая с 11 баллами на счету.

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