Мбаппе поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Аталантой»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, чего ждёт от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Аталанты».

Коллектив из Бергамо примет «сливочных» в родных стенах во вторник. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

«В Лиге чемпионов всегда приходится иметь дело с сильными соперниками. Мы должны победить, потому что проиграли последний матч. Мы готовы бороться и выигрывать», – заявил Мбаппе в интервью после победы над «Жироной» в Ла Лиге (3:0).

«Реал» занимает 24-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с шестью очками после пяти туров. «Аталанта» – пятая с 11 баллами на счету.