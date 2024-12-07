Мотта: «Не думаю, что сейчас лучшее время для встречи с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Обе команды подходят к поединку не в лучшей форме: «горожане» одержали только одну победу в последних девяти встречах при двух ничьих и шести поражениях, а «бьянконери» победили лишь дважды в десяти матчах, семь раз сыграв вничью.

«Не думаю, что сейчас лучший момент для встречи с «Манчестер Сити», – отвечает Мотта на вопрос о том, рад ли он встретиться с грозным соперником, пребывающем в кризисе. – Мы будем действовать в привычной для себя манере, стараясь не позволять им навязывать свою игру. Нам нужно извлечь максимум из нашего подхода», – заявил в интервью DAZN Мотта.

«Ювентус» примет в родных стенах «Манчестер Сити» в среду, 11 декабря.