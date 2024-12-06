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Назван лучший игрок XXI века: Роналду – второй, Роналдиньо – шестой, а Мбаппе выше Кака и Руни

06 Декабря 2024 • 16:49 Комментировать (1)

В пятницу авторитетный портал Goal выкатил свою версию рейтинга лучших футболистов в XXI веке. На первой позиции оказался бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами». На второй строчке располагается извечный конкурент Месси – Криштиану Роналду, ныне представляющий «Аль-Наср». Топ-3 замыкает экс-капитан «Барселоны» в лице Хави.

Дальше в топ-10 идут Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Роналдиньо, Лука Модрич, Серхио Бускетс, Джанлуиджи Буффон и Серхио Рамос.

Ещё ниже идут Тьерри Анри, Луис Суарес, Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Андреа Пирло, Тони Кроос, Франческо Тотти, Самюэль Это’О, Карим Бензема, Икер Касильяс, Паоло Мальдини, Килиан Мбаппе, Кака, Уэйн Руни и Кевин де Брёйне.

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Евро-Футбол.Ру,
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Alex1972
06 Декабря 2024 в 17:28
Ужас.. 🤭
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