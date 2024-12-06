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Изменение правил офсайда: идут обсуждения

06 Декабря 2024 • 15:58 Комментировать

В обозримом будущем в футболе может измениться не только правило для вратарей. Как сообщает The Times, приводя комментарий представителя Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), обсуждается также возможность изменения правила офсайда.

«Мы все согласны с тем, что при фиксации офсайда лучше бы не было такого, что всё решил ноготь. Пока дискуссии находятся на раннем этапе», - сказал технический директор IFAB Дэвид Эллерей.

Отмечается, что обсуждения идут вокруг предложения Арсена Венгера, ныне возглавляющего отдел развития ФИФА. Француз ранее предлагал, чтобы офсайд фиксировался только тогда, когда все части тела игрока атаки не пересекаются с частями тела предпоследнего игрока обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Арсен Венгер IFAB правила футбола Дэвид Эллерей ещё теги
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