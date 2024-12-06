В футболе может измениться правило для вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила футбола, тестирует интересное изменение. Для вратарей могут ввести чёткий тайминг по удержанию мяча в руках. Идея в том, чтобы голкипер мог держать мяч в руках только восемь секунд. Арбитр при этом начинает отсчёт времени. Если восемь секунд прошло, а мяч ещё в руках у вратаря, то назначается угловой.

Как сообщает The Times, правило уже тестировали на Мальте и в молодёжной лиге Италии. Также его внедрили в соревнованиях молодёжных команд Премьер-лиги Англии.

«Если вратарь передержал мяч, и был назначен угловой, после которого команда пропустила, тренер будет зол. Вратарь не сделает этого дважды», - сказал исполнительный директор Ирландской футбольной ассоциации Патрик Нельсон.

Сейчас вратарям нельзя тянуть время, но чёткого тайминга нет. Свободные удары за затяжку времени назначаются редко.