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Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый

06 Декабря 2024 • 15:09 Комментировать

Рейтинги лучших футболистов продолжают публиковаться. На этот раз специалисты Give Me Sport выкатили свою версию лучших полузащитников в XXI веке. При составлении рейтинга учитывались такие критерии: долголетие, трофеи, влияние на голы, оборонительные способности, способности пасовать, индивидуальные награды и наследие.

На первой строчке расположился экс-капитан «Барселоны» Хави. Второе место занял полузащитник «Реала» Лука Модрич, который в 2018 году выигрывал «Золотой мяч». Тройку замыкает Андрес Иньеста.

Дальше в топ-10 идут Тони Кроос, Кевин де Брёйне, Бастиан Швайнштайгер, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Н’Голо Канте и Андреа Пирло.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Андрес Иньеста Бастиан Швайнштайгер Хави Эрнандес Лука Модрич Тони Кроос Андреа Пирло Кевин де Брёйне Н'Голо Канте ещё теги
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