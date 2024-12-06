Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый

Рейтинги лучших футболистов продолжают публиковаться. На этот раз специалисты Give Me Sport выкатили свою версию лучших полузащитников в XXI веке. При составлении рейтинга учитывались такие критерии: долголетие, трофеи, влияние на голы, оборонительные способности, способности пасовать, индивидуальные награды и наследие.

На первой строчке расположился экс-капитан «Барселоны» Хави. Второе место занял полузащитник «Реала» Лука Модрич, который в 2018 году выигрывал «Золотой мяч». Тройку замыкает Андрес Иньеста.

Дальше в топ-10 идут Тони Кроос, Кевин де Брёйне, Бастиан Швайнштайгер, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Н’Голо Канте и Андреа Пирло.