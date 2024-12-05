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Назван лучший атакующий полузащитник в мире: Мусиала – второй, де Брёйне – только шестой

05 Декабря 2024 • 19:54 Комментировать

Специалисты авторитетного портала Four Four Two продолжают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире.

На первой позиции рейтинга расположился Джуд Беллингем из «Реала». Вторую позицию занял Джамал Мусиала, представляющий «Баварию». Тройку замкнул представитель Премьер-лиги – Коул Палмер из «Челси».

Дальше топ-10 идут Мартин Эдегор, Флориан Вирц, Кевин де Брёйне, Фил Фоден, Бруну Фернандеш, Дани Ольмо и Антуан Гризманн.

В сезоне 2024/2025 Беллингем провёл 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Реал Мадрид Челси Бавария Антуан Гризманн Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Кевин де Брёйне Фил Фоден Дани Ольмо Флориан Вирц Джамал Мусиала Коул Палмер Джуд Беллингем ещё теги
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