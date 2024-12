Назван лучший атакующий полузащитник в мире: Мусиала – второй, де Брёйне – только шестой

Специалисты авторитетного портала Four Four Two продолжают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире.

На первой позиции рейтинга расположился Джуд Беллингем из «Реала». Вторую позицию занял Джамал Мусиала, представляющий «Баварию». Тройку замкнул представитель Премьер-лиги – Коул Палмер из «Челси».

Дальше топ-10 идут Мартин Эдегор, Флориан Вирц, Кевин де Брёйне, Фил Фоден, Бруну Фернандеш, Дани Ольмо и Антуан Гризманн.

В сезоне 2024/2025 Беллингем провёл 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров.