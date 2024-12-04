Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый

Специалисты из GiveMeSport регулярно публикуют интересные рейтинги о мире футбола. На этот раз они составили рейтинг лучших футболистов истории, но сделали это не сами, а обратились к такому популярному в наши дни искусственному интеллекту.

На первой строчке рейтинга расположился Пеле, который трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Вторым идёт Диего Марадона, выигрывавший с Аргентиной мундиаль в 1986 году.

Тройку замкнул Лионель Месси, ставший чемпионом мира в конце 2022 года.

Дальше в топ-10 идут Криштиану Роналду, Йохан Кройф, Зинедин Зидан, Мишель Платини, Роналдо, Альфредо ди Стефано и Франц Беккенбауэр.