Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона»

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением относительно того, кто в текущем сезоне станет триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

По мнению валлийца, победителем престижного клубного турнира в очередной раз станет мадридский «Реал». При этом лучшим бомбардиром еврокубка Бэйл назвал нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна.

Стоит отметить, что «Реал» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти набрали всего шесть баллов и занимают 24-е место в турнирной таблице. Что касается Кейна, то на его счету пять голов.