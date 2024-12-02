Месси, Роналду и Ямаль попали в номинацию на сборную года – полный список игроков

В понедельник был объявлен состав номинантов на попадание в символическую сборную 2024 года по версии FIFPro. Ниже приводим фамилии тех, кто оказался в номинации.

Вратари: Эдерсон, Мартинес, Нойер.

Защитники: Карвахаль, Диаш, ван Дейк, Фримпонг, Рюдигер, Салиба, Уокер.

Полузащитники: Беллингем, де Брёйне, Фоден, Кроос, Модрич, Мусиала, Родри, Вальверде.

Нападающие: Холанн, Кейн, Мбаппе, Месси, Палмер, Роналду, Винисиус, Ямаль.

Финальная символическая сборная по версии FIFPro будет объявлена через неделю – 9 декабря.

Напомним, что «Золотой мяч» в 2024 году выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.