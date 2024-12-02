Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован очередной интересный рейтинг. На этот раз специалисты составили рейтинг лучших тренеров в XXI веке.

На первом месте оказался Хосеп Гвардиола, который с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити» завоевал множество трофеев.

На второй строчке расположился Карло Анчелотти, ныне работающий с «Реалом». Тройку замкнул легендарный сэр Алекс Фергюсон, после ухода которого на пенсию «Манчестер Юнайтед» серьёзно просел в английском и европейском футболе.

Дальше в топ-10 идут Жозе Моуринью, Юрген Клопп, Зинедин Зидан, Диего Симеоне, Висенте дель Боске, Луис Энрике и Антонио Конте.