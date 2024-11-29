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Лига чемпионов

Представитель «Ливерпуля» не дал бутылку игроку «Реала»

29 Ноября 2024 • 20:19 Комментировать

Футболисты часто используют медицинские паузы на поле, чтобы попить водички. При этом обычно игроки берут бутылки с водой не только у представителей своего штаба, но и у штаба команды-соперника. Тем удивительнее выглядит появившееся в социальных сетях видео, снятое с трибуны на матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал».

На видео видно, как полузащитник «Реала» Арда Гюлер хотел взять бутылку воды из бокса представителя штаба «Ливерпуля», вышедшего на поле. Мужчина не позволил Гюлеру этого сделать – он убрал бокс с водой в сторону, а потом ушёл и сам. На лице турецкого футболиста «Реала» читалось недоумение.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Арда Гюлер ещё теги
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