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Лига чемпионов

Анчелотти дал прогноз на результат «Реала» в Лиге чемпионов

29 Ноября 2024 • 12:18 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал смелый прогноз на выступление своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Об этом рассказал журналист Альберто Черрутти, который пообщался с итальянцем

«Лучшее качество Анчелотти – это спокойствие. Он просил передать, что «Реал» будет в финале Лиги чемпионов», - передает слова журналиста Cadena Ser.

Напомним, что в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов мадридский гранд на выезде встречался с «Ливерпулем». Поединок завершился поражением команды Анчелотти со счетом 0:2. В турнирной таблице мадридцы занимают 24-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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