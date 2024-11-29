Анчелотти дал прогноз на результат «Реала» в Лиге чемпионов

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал смелый прогноз на выступление своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Об этом рассказал журналист Альберто Черрутти, который пообщался с итальянцем

«Лучшее качество Анчелотти – это спокойствие. Он просил передать, что «Реал» будет в финале Лиги чемпионов», - передает слова журналиста Cadena Ser.

Напомним, что в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов мадридский гранд на выезде встречался с «Ливерпулем». Поединок завершился поражением команды Анчелотти со счетом 0:2. В турнирной таблице мадридцы занимают 24-е место.