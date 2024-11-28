Игрока «Баварии» Олисе могут наказать после победы над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Во вторник «Бавария» порадовала своих болельщиков победой над «ПСЖ» со счётом 1:0 в пятом туре Лиги чемпионов. По ходу игры атакующий полузащитник мюнхенцев Майкл Олисе вышел на замену.

Олисе перед заменой не надел щитки, и четвёртый судья попросил игрока «Баварии» привести себя в порядок. Майкл после этого надел щитки, но перед самым выходом на поле выбросил их. Правила IFAB предписывают, что все 22 футболиста на поле должны играть в щитках. За нарушение этого правила Олисе может получить наказание от УЕФА, пишет портал Goal.

Стоит сказать, что современные щитки являются маленькими и, возможно, не лучшим образом защищают игроков. При этом IFAB не регламентирует размер защитных элементов.