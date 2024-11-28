Назван главный спринтер текущей Лиги чемпионов: это не Мбаппе и не Винисиус

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА команды провели уже по пять матчей.

По итогам сыгранных встреч самым быстрым игроком неожиданно оказался форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В одном из матчей норвежский голеадор развил скорость до 36,6 км/ч.

В текущем турнире 24-летний Холанн появился на поле в во всех пяти матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей.

После пяти туров «Манчестер Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своей копилке восемь зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся на выезде с «Ювентусом». Игра между командами пройдет 11 декабря.