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Назван главный спринтер текущей Лиги чемпионов: это не Мбаппе и не Винисиус

28 Ноября 2024 • 18:22 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА команды провели уже по пять матчей.

По итогам сыгранных встреч самым быстрым игроком неожиданно оказался форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В одном из матчей норвежский голеадор развил скорость до 36,6 км/ч.

В текущем турнире 24-летний Холанн появился на поле в во всех пяти матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей.

После пяти туров «Манчестер Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своей копилке восемь зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся на выезде с «Ювентусом». Игра между командами пройдет 11 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 18:34
ну он наверное на машине ехал ))
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