Головин оценил выступление Сафонова в Лиге чемпионов

Во вторник вечером Матвей Сафонов отыграл 90 минут за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Баварии». Парижане проиграли в Мюнхене со счётом 0:1 и после пяти туров общего этапа занимают лишь 25-е место в турнирной таблице.

Несколько слов по поводу выступления Сафонова в Лиге чемпионов сказал атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Сафонов нормально, хорошо сыграл», - сказал Головин во время прямого эфира на Twitch.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета после трансфера из «Краснодара». В прессе писали о том, что за российского вратаря гранд Лиги 1 заплатил 20 миллионов евро.