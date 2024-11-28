Назван фаворит Лиги чемпионов: «Барселона» – вторая, а «Реал» – только одиннадцатый

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован материал о фаворитах Лиги чемпионов по итогам пяти сыгранных туров общего этапа.

На первом месте рейтинга расположился «Ливерпуль», который в пяти матчах набрал максимальное количество очков – 15. Именно команду Арне Слота портал считает фаворитом Лиги чемпионов.

На второй позиции располагается «Барселона», а тройку замыкает «Интер».

Дальше в топ-10 идут «Арсенал», «Аталанта», дортмундская «Боруссия», «Бавария», «Байер», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

«Реал» – только на одиннадцатой позиции. Мадридцы являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов.