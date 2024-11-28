Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Головин озвучил цель «Монако» в Лиге чемпионов

28 Ноября 2024 • 17:48 Комментировать
Арсенал
...
Монако
11.12 23:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин во время прямой трансляции на платформе Twitch рассказал о целях клуба в Лиге чемпионов.

«Да какие цели? Пройти в плей-офф дальше, а там будь, как будет. От игры к игре, ничего великого. Вот и все», — сказал Головин на трансляции в Twitch.

«Монако» в Лиге чемпионов идет на восьмой строчке после пяти туров. Монегаски победили «Барселону» (2:1), «Црвену Звезду» (5:1) и «Болонью» (1:0). При этом команда проиграла «Бенфике» (2:3) и сыграла вничью с загребским «Динамо» (2:2).

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» сыграет на выезде против «Арсенала». Встреча между командами запланирована на 11 декабря.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Илон Маск обратился к Роналду Кейн обвинил Роналду и Месси Роналду сделал заявление после победного дубля Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Месси написал всего одно слово о Марадоне «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Ноября
18:22 · Лига чемпионов
Назван главный спринтер текущей Лиги чемпионов: это не Мбаппе и не Винисиус 1
17:54 · Лига чемпионов
Головин оценил выступление Сафонова в Лиге чемпионов
17:49 · Лига чемпионов
Назван фаворит Лиги чемпионов: «Барселона» – вторая, а «Реал» – только одиннадцатый
17:48 · Лига чемпионов
Головин озвучил цель «Монако» в Лиге чемпионов
17:43 · Лига чемпионов
Стало известно, кто пробежал больше всех за пять туров текущей Лиги чемпионов
17:27 · Лига чемпионов
Головин отреагировал на ситуацию с вратарём «Бенфики»
17:23 · Лига чемпионов
Вирц стал игроком недели в Лиге чемпионов официально
16:40 · Лига чемпионов
Клуб из Испании оказался самым результативным после пяти туров Лиги чемпионов 2024/2025
16:31 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» высказались о будущем Розе, клуб не побеждает уже месяц
16:25 · Лига чемпионов
«Глупость»: Отец украинского футболиста отреагировал на отказ сына пожать руку Головину
16:16 · Лига чемпионов
Всего один клуб не потерял очки после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов 2024/2025 1
15:55 · Лига чемпионов
Названы самые результативные клубы пятого тура текущей Лиги чемпионов: это не «Барселона» и не «Бавария» 1
15:45 · Лига чемпионов
Подсчитано, сколько голов забито в пятом туре Лиги чемпионов 2024/2025
15:33 · Лига чемпионов
Стало известно, кто лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов после пяти туров: это не Кейн и не Холанн
15:21 · Лига чемпионов
Подсчитано, кто из футболистов пробил по воротам больше всех за пять туров Лиги чемпионов 2024/2025 1
14:27 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» впервые с 2009 года одолел «Реал», в том сезоне «Барселона» выиграла Лигу чемпионов
14:00 · Лига чемпионов
Головин высказался о поражении от «Бенфики»
13:18 · Лига чемпионов
Мбаппе получил оценку 2/10 за выступление против «Ливерпуля» 2
11:47 · Лига чемпионов
Куртуа рассказал о травме Камавинга
10:55 · Лига чемпионов
Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал проигрыш «Ливерпулю» 1
10:35 · Лига чемпионов
Бэйл назвал игрока «Реала» лучшим в мире - это не Винисиус 1
10:27 · Лига чемпионов
«Реал» проиграл «Ливерпулю» и находится в шаге от вылета из Лиги чемпионов
10:00 · Лига чемпионов
Женезио: «Лилль» мог забить ещё один-два гола «Болонье»
09:53 · Лига чемпионов
Тренер «Ювентуса» дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой»
09:45 · Лига чемпионов
Назван лучший игрок матча «Ливерпуль» - «Реал» 2
Все новости