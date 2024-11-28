Головин озвучил цель «Монако» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин во время прямой трансляции на платформе Twitch рассказал о целях клуба в Лиге чемпионов.

«Да какие цели? Пройти в плей-офф дальше, а там будь, как будет. От игры к игре, ничего великого. Вот и все», — сказал Головин на трансляции в Twitch.

«Монако» в Лиге чемпионов идет на восьмой строчке после пяти туров. Монегаски победили «Барселону» (2:1), «Црвену Звезду» (5:1) и «Болонью» (1:0). При этом команда проиграла «Бенфике» (2:3) и сыграла вничью с загребским «Динамо» (2:2).

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» сыграет на выезде против «Арсенала». Встреча между командами запланирована на 11 декабря.