Стало известно, кто пробежал больше всех за пять туров текущей Лиги чемпионов

На текущей неделе прошёл уже пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Интересно, что по итогам пяти матчей больше всех километров пробежал футболист, который не выступает за европейский топ-клуб. Речь идет о полузащитнике шотландского «Селтика» Каллуме Макгрегоре. На минувшем отрезке 31-летний хавбек преодолел дистанцию в 63,6 км.
Ближайшим преследователем Макгрегора является полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих, который пробежал 62,9 км.
По итогам пяти туров лидером в турнирной таблице Лиги чемпионов является «Ливерпуль», в копилке которого 15 зачетных баллов.
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