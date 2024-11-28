Головин отреагировал на ситуацию с вратарём «Бенфики»

Полузащитник «Монако» Александр Головин во время прямой трансляции на платформе Twitch высказался о ситуации с украинским вратарём «Бенфики» Анатолием Трубиным.

Голкипер португальского клуба Анатолий Трубин не пожал руку российскому игроку перед матчем пятого тура Лиги чемпионов.

«Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию. Вообще насрать. Забудьте», — сказал Головин на трансляции в Twitch.

В Лиге чемпионов «Монако» идет на восьмой строчке после пяти туров, набрав 10 очков. В нынешнем сезоне Головин сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал результативную передачу.