Игрок атаки леверкузенского «Байера» Флориан Вирц – лучший футболист недели в рамках Лиги чемпионов, делится пресс-служба УЕФА.

Напомним, на неделе «фармацевты» принимали «Ред Булл Зальцбург» из соседней Австрии в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Чемпион Германии разгромил оппонентов – 5:0. Вирцу в этом матче удалось оформить дубль, а также отдать одну голевую передачу.

Помимо Вирца на награду претендовали Матео Ретеги из «Аталанты», Малик Тилльман из ПСВ и Хулиан Альварес из «Атлетико». Каждый из них стал автором дубля в матчах своих клубов.

«Байер» набрал 10 очков за прошедшие пять туров ЛЧ и идёт на шестом месте.