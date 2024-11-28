Клуб из Испании оказался самым результативным после пяти туров Лиги чемпионов 2024/2025

В Лиге чемпионов прошло уже пять туров общего этапа. Первое место в турнирной таблице главного клубного турнира континента сейчас занимает «Ливерпуль», который выиграл все пять матчей.

Что касается результативности, то наибольшее количество голов на текущий момент забила «Барселона». Команда Ханса-Дитера Флика в пяти играх Лиги чемпионов поражала ворота соперников 18 раз.

На второй позиции по количеству взятий чужих ворот идёт дортмундская «Боруссия» с 16 голами. Тройку замыкает «Манчестер Сити» с 13 голами.

Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 10 и 11 декабря.