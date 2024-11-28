«Глупость»: Отец украинского футболиста отреагировал на отказ сына пожать руку Головину

В среду в Лиге чемпионов проходил матч пятого тура между «Монако» и «Бенфикой». Перед игрой украинский вратарь Анатолий Трубин отказался жать руку российскому полузащитнику Александру Головину.

Владимир Трубин, отец воспитанника «Шахтёра», считает, что футболист поступил неправильно.

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» - слова Трубина-старшего приводит телеграм-канал Mash.

Стоит отметить, что Владимир Трубин живёт в Донецке. Его сын Анатолий придерживается других политических взглядов, поэтому не приезжает в родной город и не помогает семье в финансовом плане.

Напомним, что «Монако» проиграл дома «Бенфике» со счётом 2:3.