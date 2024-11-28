Всего один клуб не потерял очки после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов 2024/2025

На текущей неделе прошли игры пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам данного отрезка лидером турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль». В пяти встречах команда Арне Слота набрала максимально возможное количество баллов – 15, одержав пять побед. В текущем турнире мерсисайдцами были повержены «Милан» (3:1), «Болонья» (2:0), «РБ Лейпциг» (1:0), «Байер» (4:0) и «Реал» (2:0).

Ближайшим преследователем «Ливерпуля» в таблице является миланский «Интер» (13 баллов).

В следующем туре «Ливерпуль» примет у себя дома «Манчестер Сити» (1 декабря).