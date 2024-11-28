Названы самые результативные клубы пятого тура текущей Лиги чемпионов: это не «Барселона» и не «Бавария»

Во вторник и среду в Лиге чемпионов состоялись матчи пятого тура общего этапа. Самыми результативными командами игрового дня оказались далеко не самые топовые команды. Больше всех забили «Атлетико» и «Аталанта». И это при этом, что мадридцы и бергамаски играли на выезде.

«Атлетико» разгромил в Чехии «Спарту» со счётом 6:0, а «Аталанта» разнесла в Швейцарии «Янг Бойз» с результатом 6:1.

В турнирной таблице Лиги чемпионов «Аталанта» занимает пятое место. «Атлетико», в свою очередь, располагается на пятнадцатой позиции.

Матчи следующего, шестого тура Лиги чемпионов пройдут 10 и 11 декабря.