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Подсчитано, сколько голов забито в пятом туре Лиги чемпионов 2024/2025

28 Ноября 2024 • 15:45 Комментировать

Во вторник и среду футбольные фанаты активно следили за матчами пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. В 18 играх тура было забито 67 голов. Легко подсчитать, что в среднем за игру забивалось 3,72 гола. Это неплохой показатель.

В турнирной таблице Лиги чемпионов первое место занимает «Ливерпуль», набравший максимальные 15 очков. На второй позиции располагается «Интер» с 13 зачётными баллами. Миланцы, что интересно, в пяти турах не пропустили ни одного гола. Топ-3 замыкает «Барселона» с 12 очками и разностью голов +13.

Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 10 и 11 декабря.   

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