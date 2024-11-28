Стало известно, кто лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов после пяти туров: это не Кейн и не Холанн

Во вторник и среду в Лиге чемпионов проходили матчи пятого тура. В одном из матчей «Барселона» на своём поле разгромила «Брест» со счётом 3:0. Главным героем поединка стал нападающий Роберт Левандовски, оформивший дубль. Именно Левандовски на текущий момент является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. На счету поляка 7 голов.

Второе место в бомбардирской гонке делят сразу несколько игроков. Гарри Кейн («Бавария»), Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Флориан Вирц («Байер»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Рафинья («Барселона») забили по 5 голов.

Следующий матчи Лиги чемпионов пройдут 10 и 11 декабря.