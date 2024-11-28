Подсчитано, кто из футболистов пробил по воротам больше всех за пять туров Лиги чемпионов 2024/2025

В Лиге чемпионов позади уже пять туров общего этапа. Первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль», который набрал максимальное количество очков.

На официальном сайте УЕФА есть много интересной статистической информации. Если говорить о количестве ударов, то на первом месте располагается нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежский форвард 27 раз пробивал по воротам соперников.

На втором месте по этому показателю идёт Килиан Мбаппе из «Реала» с 22 ударами. Третью строчку делят Гарри Кейн («Бавария»), Рафинья («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ»). Каждый из них пробил в пяти турах по 21 разу.