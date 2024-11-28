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Подсчитано, кто из футболистов пробил по воротам больше всех за пять туров Лиги чемпионов 2024/2025

28 Ноября 2024 • 15:21 Комментировать (1)

В Лиге чемпионов позади уже пять туров общего этапа. Первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль», который набрал максимальное количество очков.

На официальном сайте УЕФА есть много интересной статистической информации. Если говорить о количестве ударов, то на первом месте располагается нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежский форвард 27 раз пробивал по воротам соперников.

На втором месте по этому показателю идёт Килиан Мбаппе из «Реала» с 22 ударами. Третью строчку делят Гарри Кейн («Бавария»), Рафинья («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ»). Каждый из них пробил в пяти турах по 21 разу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Гарри Кейн Килиан Мбаппе Усман Дембеле Эрлинг Холанн Рафинья Диас ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ARTUR
28 Ноября 2024 в 16:20
ваууууууууууууууууууууууу вау , вот это игроки , ай да мбапа , ай да Холанд , примерно так реагиуют лошары а ля понимающие футбол , и именно так создается мнение об игроках , а теперь полная статистика только по ударам в створ , ЛОСЬ -- 27 , пять голов , из них супер клубам спарте и словану 3 гола . А сколько ВООБЩЕ мимо ??? как вам реализация ?? это даже не половина !!! обезяна мбапа 1 гол из 22 удара в створ мимо хз сколько ... кейн 5 голов и асист Рафа 5 голов и 3 асиста из 21 одного удара в створ , а ведь ни про Кейна ни про Рафу таки не пишут , на их фоне эти два ушлепка таки блекло смотрятся особо гомодрил
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