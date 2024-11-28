«Ливерпуль» впервые с 2009 года одолел «Реал», в том сезоне «Барселона» выиграла Лигу чемпионов

В пятом туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел на своём поле мадридский «Реал». Встреча между командами завершилась со счетом 2:0.

Любопытно, что последний раз, когда «Ливерпуль» побеждал «Реал», победителем Лиги чемпионов стала «Барселона». Это произошло в далеком 2009 году. С того момента мерсисайдцы девять раз встречались со «сливочными». На этом отрезке «Ливерпуль» потерпел семь поражений, один раз сыграл вничью и одержал одну победу. Стоит сказать, что «Реал» дважды обыгрывал английский гранд в финале Лиги чемпионов (2018, 2022).

После пяти туров текущего турнира «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 15 очков. «Реал» идет на 24-й строчке, имея в копилке шесть баллов.