Головин высказался о поражении от «Бенфики»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении от португальской «Бенфики» (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Без поражений не бывает побед. Двигаемся дальше», — написал Головин в своем телеграм-канале.

Напомним, что россиянин отметился результативной передачей в минувшей игре.

«Монегаски» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков. В следующем туре они на выезде сыграют против лондонского «Арсенала» (11.12).

Португальский клуб же занимает 15-ю позицию, на счету «орлов» 14 очков в активе. В следующем матче они на своем поле встретятся с «Болоньей» (11.12).