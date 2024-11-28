Мбаппе получил оценку 2/10 за выступление против «Ливерпуля»

Вчера, 27 ноября, состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Нападающий гостей Килиан Мбаппе получил худшую оценку по итогам встречи (2/10). Напомним, что француз провел на поле 90 минут и, соответственно, не отметился результативными действиями. На 61-й минуте он не реализовал 11-метровый удар.

Напомним, что «Реал» потерпел поражение со счетом 0:2, а у «мерсисайдцев» пенальти не забил Мохамед Салах. Подопечные Карло Анчелотти занимают 26-е место в турнирной таблице, последнее которое дает принять участие в плей-офф.