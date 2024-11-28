Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Вклад Мбаппе в победу «Ливерпуля» и дебют Худякова за «Штурм»: Как прошли матчи Лиги чемпионов в среду

28 Ноября 2024 • 12:15 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Реал Мадрид

В среду основное внимание в контексте Лиги чемпионов было приковано к противостоянию «Ливерпуля» и мадридского «Реала». Сошлись два суперклуба: один, у которого удачная полоса, и другой, у которого хандра. Также прошли ещё восемь матчей общего этапа. Что в них стряслось, кратко рассказывает «Евро-Футбол.Ру».

Салах сделал ответный реверанс

«Ливерпуль» остался единственным клубом в еврокубках, кто ещё не терял очки в текущей кампании. Вполне себе дежурную победу «красные» одержали над «Реалом». Из-за травмы не играл Винисиус Жуниор. Зато играл Мбаппе, но ключевой вопрос, как. Откровенно плохо. Много терял мяч и не реализовал пенальти – вытащил Келлехер. Правда, есть у Килиана небольшое утешение. Он не единственный, кто тем вечером смазал одиннадцатиметровый. Салах вон вообще не попал в створ – ударил в штангу.

«Реал» на грани зоны вылета

Два нереализованных пенальти поместились между двумя голами «Ливерпуля». Макаллистер и Гакпо расписались в воротах Куртуа, и «Реал» остался с шестью очками после пяти туров. «Галактикос» идут на нижнем месте зоны раунда плей-офф. Впереди у них – «Аталанта», которая явно не подарок. В Суперкубке УЕФА «Реал» на классе обыграл её, но сейчас класс у «сливочных» отдыхает. Ещё и Камавинга добавился к числу травмированных. Помнится, в 2005-2010 годах «Реал» шесть раз подряд вылетал из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала…

Тщетные усилия Головина

Донецкий «Шахтёр» умудрился проиграть, ведя в два мяча на 86-й минуте. Вдесятером после удаления Педринью «горняки» пропустили три мяча от ПСВ. Такая ситуация сложилась в Лиге чемпионов впервые. А вот «Монако» проиграл дома «Бенфике» с обратным счётом – 2:3. Головин старался и вносил вклад в забитые голы монегасков, но те также вдесятером (вторую жёлтую карточку схватил Синго) пропустили в концовке дважды и вынуждены были признать поражение.

«Црвена Звезда» отгрузила пятёрочку

«Шмели» пошуршали в гостях у загребского «Динамо». Байно-Гиттенс, Бенсебаини и Гирасси принесли крупный успех дортмундской «Боруссии» в столице Хорватии. Изрядно порадовала своих болельщиков «Црвена Звезда», до того очков не имевшая, а тут вдруг грохнувшая «Штутгарт» 5:1. Российский вратарь Даниил Худяков дебютировал за «Штурм» из Граца – и сыграл на ноль. Австрийская команда в целом убрала «ноль» из графы очков, минимально одолев «Жирону».

«Борзые» не такие уж и борзые

«Астон Вилла» и «Ювентус» устроились на 0:0. Для «старой синьоры» это любимый счёт, а «вилланы» не выиграли седьмой официальный матч подряд – так что ничего внезапного. «Селтик» и «Брюгге» разошлись с другим ничейным результатом – 1:1. Шотландская команда забила автогол-курьёз в середине первого тайма и нейтрализовала его ответным голом на исходе часа игры. «Лилль» положил два гола в  гостях «Болонье», между двумя этими голами пропустил сам – и выиграл. «Борзые» впервые забили в Лиге чемпионов, но продолжают владеть только одним баллом.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Реал Мадрид Брюгге Монако Бенфика Ливерпуль Ювентус Лилль Штурм Шахтёр Донецк Боруссия Дортмунд Црвена Звезда ПСВ Селтик Динамо Загреб Жирона Астон Вилла Штутгарт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
13:18
Мбаппе получил оценку 2/10 за выступление против «Ливерпуля»
12:15
Вклад Мбаппе в победу «Ливерпуля» и дебют Худякова за «Штурм»: Как прошли матчи Лиги чемпионов в среду
02:39
​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе 2
01:59
​Беллингем: «Ливерпуль» контролировал игру»
01:55
Слот: «Мы лучше работали с мячом» 1
01:01
Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» 10
00:53
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти 46
27 Ноября
22:30
«Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 19
21:53
Салах – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»
15:16
Себальос опережает Гюлера в борьбе за место в основе «Реала»
13:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Ливерпуль — Реал Лиги чемпионов — 27 ноября 2024
12:44
«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»
09:45
«Ливерпуль» – «Реал»: Вероятные стартовые составы на центральный матч тура Лиги чемпионов
08:13
Анчелотти назвал ключевые изменения в игре «Реала» в последних матчах
03:04
Ван Дейк высказался о мести «Реалу»
02:44
Ливерпуль - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:54
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Ливерпуль – Реал Мадрид Лиги чемпионов – 27 ноября 2024
00:46
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Ливерпуль – Реал Мадрид Лиги чемпионов – 27 ноября 2024
26 Ноября
21:49
Слот – о травме Винисиуса: «Теперь нас могут ждать сюрпризы»
21:41
Слот рассказал, что делает «Реал» особенным клубом
20:40
Беллингем назвал свою любимую позицию на поле
20:36
Робертсон – о матче с «Реалом»: «Не думаю о проигранных финалах Лиги чемпионов»
20:35
Ставка и прогноз на матч Ливерпуль — Реал Лиги чемпионов — 27 ноября 2024
20:32
Беллингем: «Критика в адрес Мбаппе преувеличена»
17:00
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль — Реал Лиги чемпионов — 27 ноября 2024
07:09
Стало известно, как «Реал» сыграет против «Ливерпуля» без Винисиуса
25 Ноября
19:39
Аранда: «Матч с «Ливерпулем» может показать, что никакого кризиса у «Реала» не было»
16:44
Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем»
00:09
Вальверде: «Я уже играл справа в защите против «Ливерпуля»
24 Ноября
23:21
Анчелотти ответил, сыграет ли Вальверде в защите против «Ливерпуля»
14:37
Президент «Реала» раскритиковал УЕФА за Лигу чемпионов 1
21 Ноября
03:55
Вальверде ответил на вопрос о матче «Реала» с «Ливерпулем»
14 Ноября
03:48
Стало известно, кто сыграет в защите «Реала» в матче с «Ливерпулем» 20
08 Ноября
05:41
Винисиус – второй по средней оценке в Лиге чемпионов, Кейн – третий
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Илон Маск обратился к Роналду Кейн обвинил Роналду и Месси Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Роналду сделал заявление после победного дубля Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Назван клуб, куда Салах может уйти из «Ливерпуля» Месси написал всего одно слово о Марадоне «Ливерпуль» обратился к Хаби Алонсо
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Ноября
13:18 · Лига чемпионов
Мбаппе получил оценку 2/10 за выступление против «Ливерпуля»
11:47 · Лига чемпионов
Куртуа рассказал о травме Камавинга
10:55 · Лига чемпионов
Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал проигрыш «Ливерпулю» 1
10:35 · Лига чемпионов
Бэйл назвал игрока «Реала» лучшим в мире - это не Винисиус
10:27 · Лига чемпионов
«Реал» проиграл «Ливерпулю» и находится в шаге от вылета из Лиги чемпионов
10:00 · Лига чемпионов
Женезио: «Лилль» мог забить ещё один-два гола «Болонье»
09:53 · Лига чемпионов
Тренер «Ювентуса» дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой»
09:45 · Лига чемпионов
Назван лучший игрок матча «Ливерпуль» - «Реал» 2
09:36 · Лига чемпионов
Вратарь «Ливерпуля» прокомментировал отбитый пенальти от Мбаппе
09:29 · Лига чемпионов
Куртуа объяснил поражение «Реала» в матче с «Ливерпулем»
09:20 · Лига чемпионов
Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля» 1
09:11 · Лига чемпионов
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» 1
09:04 · Лига чемпионов
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе 1
08:56 · Лига чемпионов
Ди Мария оценил победу «Бенфики» над «Монако»
08:50 · Лига чемпионов
Форвард «Ювентуса» Веа подвёл итоги матча с «Астон Виллой»
08:44 · Лига чемпионов
Тренер «Монако» прокомментировал поражение от «Бенфики»
08:37 · Лига чемпионов
Консейсау рассказал, чего не хватило «Ювентусу» для победы
08:29 · Лига чемпионов
«Реал» потерял полузащитника в матче с «Ливерпулем»
03:37 · Лига чемпионов
​Рио Фердинанд: «Сейчас «Ливерпуль» задаёт тон»
02:39 · Лига чемпионов
​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе 2
02:33 · Лига чемпионов
​Уоткинс: «Мы контролировали «Ювентус»
02:15 · Лига чемпионов
К 86-й минуте ПСВ уступал 0:2, но выиграл - такого в Лиге чемпионов ещё не было 1
02:02 · Лига чемпионов
​Макаллистер: «Ливерпуль» доминировал»
01:59 · Лига чемпионов
​Беллингем: «Ливерпуль» контролировал игру»
01:55 · Лига чемпионов
Слот: «Мы лучше работали с мячом» 1
Все новости