Вклад Мбаппе в победу «Ливерпуля» и дебют Худякова за «Штурм»: Как прошли матчи Лиги чемпионов в среду

В среду основное внимание в контексте Лиги чемпионов было приковано к противостоянию «Ливерпуля» и мадридского «Реала». Сошлись два суперклуба: один, у которого удачная полоса, и другой, у которого хандра. Также прошли ещё восемь матчей общего этапа. Что в них стряслось, кратко рассказывает «Евро-Футбол.Ру».

Салах сделал ответный реверанс

«Ливерпуль» остался единственным клубом в еврокубках, кто ещё не терял очки в текущей кампании. Вполне себе дежурную победу «красные» одержали над «Реалом». Из-за травмы не играл Винисиус Жуниор. Зато играл Мбаппе, но ключевой вопрос, как. Откровенно плохо. Много терял мяч и не реализовал пенальти – вытащил Келлехер. Правда, есть у Килиана небольшое утешение. Он не единственный, кто тем вечером смазал одиннадцатиметровый. Салах вон вообще не попал в створ – ударил в штангу.

«Реал» на грани зоны вылета

Два нереализованных пенальти поместились между двумя голами «Ливерпуля». Макаллистер и Гакпо расписались в воротах Куртуа, и «Реал» остался с шестью очками после пяти туров. «Галактикос» идут на нижнем месте зоны раунда плей-офф. Впереди у них – «Аталанта», которая явно не подарок. В Суперкубке УЕФА «Реал» на классе обыграл её, но сейчас класс у «сливочных» отдыхает. Ещё и Камавинга добавился к числу травмированных. Помнится, в 2005-2010 годах «Реал» шесть раз подряд вылетал из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала…

Тщетные усилия Головина

Донецкий «Шахтёр» умудрился проиграть, ведя в два мяча на 86-й минуте. Вдесятером после удаления Педринью «горняки» пропустили три мяча от ПСВ. Такая ситуация сложилась в Лиге чемпионов впервые. А вот «Монако» проиграл дома «Бенфике» с обратным счётом – 2:3. Головин старался и вносил вклад в забитые голы монегасков, но те также вдесятером (вторую жёлтую карточку схватил Синго) пропустили в концовке дважды и вынуждены были признать поражение.

«Црвена Звезда» отгрузила пятёрочку

«Шмели» пошуршали в гостях у загребского «Динамо». Байно-Гиттенс, Бенсебаини и Гирасси принесли крупный успех дортмундской «Боруссии» в столице Хорватии. Изрядно порадовала своих болельщиков «Црвена Звезда», до того очков не имевшая, а тут вдруг грохнувшая «Штутгарт» 5:1. Российский вратарь Даниил Худяков дебютировал за «Штурм» из Граца – и сыграл на ноль. Австрийская команда в целом убрала «ноль» из графы очков, минимально одолев «Жирону».

«Борзые» не такие уж и борзые

«Астон Вилла» и «Ювентус» устроились на 0:0. Для «старой синьоры» это любимый счёт, а «вилланы» не выиграли седьмой официальный матч подряд – так что ничего внезапного. «Селтик» и «Брюгге» разошлись с другим ничейным результатом – 1:1. Шотландская команда забила автогол-курьёз в середине первого тайма и нейтрализовала его ответным голом на исходе часа игры. «Лилль» положил два гола в гостях «Болонье», между двумя этими голами пропустил сам – и выиграл. «Борзые» впервые забили в Лиге чемпионов, но продолжают владеть только одним баллом.

Кирилл Иванцов