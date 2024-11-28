Куртуа рассказал о травме Камавинга

После матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о травме своего одноклубника Эдуардо Камавинга.

Напомним, что 22-летний француз получил травму и досрочно покинул поле на 56-й минуте встречи.

«Возможно, он дернул мышцу. Тогда восстановление займет минимум две-три недели», — приводит Куртуа пресс-служба «Реала».

Напомним, что полузащитник принял участие в девяти играх во всех турнирах в нынешнем сезоне и отметился одной результативной передачей партнерам по команде.

1 декабря «Реал» на своем поле в матче Ла Лиги встретится с «Хетафе».