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Куртуа рассказал о травме Камавинга

28 Ноября 2024 • 11:47 Комментировать

После матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о травме своего одноклубника Эдуардо Камавинга.

Напомним, что 22-летний француз получил травму и досрочно покинул поле на 56-й минуте встречи.

«Возможно, он дернул мышцу. Тогда восстановление займет минимум две-три недели», — приводит Куртуа пресс-служба «Реала».

Напомним, что полузащитник принял участие в девяти играх во всех турнирах в нынешнем сезоне и отметился одной результативной передачей партнерам по команде.

1 декабря «Реал» на своем поле в матче Ла Лиги встретится с «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
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