Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал проигрыш «Ливерпулю»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». «Сливочные» на выезде уступили мерсисайдцам со счетом 0:2.

«Это был очень тяжелый матч. Мы играли на самом сложном стадионе в Европе. «Реал» хорошо оборонялся в первом тайме, нужно было лучше использовать контратаки, ведь у нас было пару шансов. Мне понравилась игра команды в матче с очень серьезным соперником. Мы показали достойное сопротивление», - передает слова итальянца Mundo Deportivo.

После пяти туров Лиги чемпионов мадридская команда набрала шесть очков и занимает 24-е место в турнирной таблице.