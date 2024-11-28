Бэйл назвал игрока «Реала» лучшим в мире - это не Винисиус

Экс-футболист мадридского «Реала» и лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал игру нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе в поединке с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов УЕФА. Француз не реализовал пенальти в этой встрече.

«Сейчас Мбаппе является лучшим футболистом мира. Нужно некоторое время, чтобы он улучшил свою игру и положение в «Реале», - передает слова Бэйла Sport.es.

Напомним, что «Реал» потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2. После этого фиаско «королевский» клуб с шестью баллами занимает 24-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.