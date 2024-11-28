«Реал» проиграл «Ливерпулю» и находится в шаге от вылета из Лиги чемпионов

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на выезде встречался с «Ливерпулем». «Королевский» клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

По итогам пяти туров подопечные Карло Анчелотти с шестью набранным баллами занимают 24-е место в турнирной таблице. Команда находится в шаге от зоны вылета. Напомним, что клубы, занявшие 25-е место и ниже, не примут участия в матчах плей-офф престижного турнира.

В оставшихся трех турах группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с «Аталантой», «Зальцбургом» и «Брестом».

Добавим, что «королевский» клуб является действующим триумфатором турнира.