Женезио: «Лилль» мог забить ещё один-два гола «Болонье»

Наставник французского «Лилля» Бруно Женезио высказался о победе над итальянской «Болоньей» (2:1) в поединке пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мои подопечные одержали заслуженную победу. Команда показала грамотную игру, отлично оборонялась. Кроме того, мы хорошо работали с мячом. Думаю, мы вполне могли забить еще один-два мяча», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Французская команда набрала десять баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Что касается «Болоньи», то итальянская команда с одним очком находится на 33-й позиции.