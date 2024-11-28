Тренер «Ювентуса» дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой»

Наставник туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о ничейном результате поединка с бирмингемской «Астон Виллой» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы всегда хотим побеждать. Впереди еще три поединка, в которых можно гарантировать себе путевку в следующий этап. В каждом из этих матчей нам нужно выкладываться на полную. Мы должны выходить на поле и играть только на победу», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 0:0.
После этой встречи туринская команда набрала восемь баллов и занимает 19-е место в таблице. «Астон Вилла» с десятью очками находится на девятой позиции.
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