Тренер «Ювентуса» дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой»

«Мы всегда хотим побеждать. Впереди еще три поединка, в которых можно гарантировать себе путевку в следующий этап. В каждом из этих матчей нам нужно выкладываться на полную. Мы должны выходить на поле и играть только на победу», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.