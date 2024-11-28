Назван лучший игрок матча «Ливерпуль» - «Реал»

Хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер признан лучшим футболистом вчерашнего поединка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала». Аргентинский полузащитник стал автором одного из голов.

Напомним, что встреча «Ливерпуля» и «Реала» состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась победой мерсисайдского гранда со счетом 2:0.

После пяти проведенных туров английская команда набрала 15 баллов и лидирует в турнирной таблице. На счету подопечных Арне Слота пять побед в пяти встречах. Что касается «Реала», то команда Карло Анчелотти с шестью очками находится на 24-й позиции.