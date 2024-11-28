Вратарь «Ливерпуля» прокомментировал отбитый пенальти от Мбаппе

Голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер пообщался с журналистами после матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. По ходу встречи вратарь парировал пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

«Это отличный результат. Важная победа в большом матче. Отбитый пенальти? Я был уверен перед ударом Мбаппе. Ранее я уже отбивал пенальти. В этот раз опять сделал правильный выбор», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Подопечные Арне Слота набрали 15 баллов и лидируют в турнирной таблице Лиги чемпионов.