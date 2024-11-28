Куртуа объяснил поражение «Реала» в матче с «Ливерпулем»

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде встречался с «Ливерпулем» и потерпел поражение со счетом 0:2. Об этом результате высказался бельгийский вратарь «сливочных» Тибо Куртуа.

«В этом матче для нас все сложилось неудачно. Мы не смогли найти тот последний мяч, то последнее действие», - передает слова бельгийца пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что после пяти туров «королевский» клуб набрал шесть очков и занимает лишь 24-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль», в свою очередь, с 15 баллами является лучшей командой Лиги чемпионов на сегодняшний день.