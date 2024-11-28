Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля»

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на выезде потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2. Об этом поединке высказал мнение хорватский полузащитник Лука Модрич.

«Мы неплохо держали защиту. Действовали компактно, однако нам не хватило чего-то в последней трети поля. У нас еще есть шансы на прямую путевку в плей-офф, но нужно улучшить свою игру. Впереди еще три непростые встречи. В Лиге чемпионов всегда возникают тяжелые моменты», - передает слова хорвата пресс-служба УЕФА.

«Реал» набрал шесть баллов после пяти туров. Подопечные Карло Анчелотти занимают лишь 24-е место в турнирной таблице.