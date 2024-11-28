Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о незабитом пенальти нападающим Килианом Мбаппе в поединке пятого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Вся команда поддерживает Мбаппе. Он скоро переломит ситуацию. Килиан – прекрасный футболист, нужно проявить терпение. Он отлично справляется с давлением и адаптируется в коллективе. Мы с ним», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» прошел на стадионе «Энфилд». Мерсисайдская команда одержала победу со счетом 2:0.
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