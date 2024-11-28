Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала»

«Вся команда поддерживает Мбаппе. Он скоро переломит ситуацию. Килиан – прекрасный футболист, нужно проявить терпение. Он отлично справляется с давлением и адаптируется в коллективе. Мы с ним», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.