Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе

«Салах и Мбаппе показали, что они такие же люди, как и все. В моменте с ударом Килиана здорово себя показал Келлехер. Он сотворил нечто невероятное, что любит делать и другой наш вратарь Алиссон», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба УЕФА.