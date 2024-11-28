Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался об осечках Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха с 11-метровой отметки в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Салах и Мбаппе показали, что они такие же люди, как и все. В моменте с ударом Килиана здорово себя показал Келлехер. Он сотворил нечто невероятное, что любит делать и другой наш вратарь Алиссон», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» одержал пять побед в пяти матчах общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Слота лидируют в турнирной таблице. Что касается «Реала», то команда Карло Анчелотти с шестью очками располагается на 24-м месте.
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