Ди Мария оценил победу «Бенфики» над «Монако»

«Очень рад этой победе. Она была нам очень нужна. Команда добыла три важных очка после двух проигранных матчей. Мы были обязаны изменить ситуацию. «Бенфика» провела отличный поединок и добыла непростую победу», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.