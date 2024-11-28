Ди Мария оценил победу «Бенфики» над «Монако»

Аргентинский вингер «Бенфики» Анхель ди Мария дал комментарий после победного матча с «Монако» в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА. Лиссабонский клуб выиграл со счетом 3:2.
«Очень рад этой победе. Она была нам очень нужна. Команда добыла три важных очка после двух проигранных матчей. Мы были обязаны изменить ситуацию. «Бенфика» провела отличный поединок и добыла непростую победу», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
Лиссабонская команда набрала девять баллов после пяти туров общего этапа Лиги чемпионов. «Бенфика» располагается на 14-м месте в турнирной таблице.
Бан пользователя