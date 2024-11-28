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Форвард «Ювентуса» Веа подвёл итоги матча с «Астон Виллой»

28 Ноября 2024 • 08:50 Комментировать

Форвард туринского «Ювентуса» Тимоти Веа прокомментировал ничейный результат в поединке пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы хотели одержать победу, ведь играем за «Ювентус». Соперник продемонстрировал футбол высокого уровня. Думаю, итоговая ничья – хороший результат. Нужно смотреть с положительной стороны», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

После этого поединка туринская команда набрала восемь баллов и находится на 19-й позиции в турнирной таблице. «Астон Вилла» с десятью очками находится на девятом месте.

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