Тренер «Монако» прокомментировал поражение от «Бенфики»

Наставник «Монако» Ади Хюттер высказался о поединке с лиссабонской «Бенфикой» в поединке общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Французская команда потерпела поражение со счетом 2:3.

«Моя команда хорошо начала встречу, поэтому есть разочарование итоговым результатом. Мы продолжали показывать неплохо футбол после удаления. Поэтому все расстроены поражением», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Лиссабонская команда набрала девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Что касается французского коллектива, то подопечные Хюттера с десятью очками располагаются на восьмой строчке.