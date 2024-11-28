Консейсау рассказал, чего не хватило «Ювентусу» для победы

Вингер туринского «Ювентуса» Франсишку Консейсау пообщался с представителями СМИ после поединка пятого тура Лиги чемпионов с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Ювентус» продемонстрировал хорошую игру. Нам не хватило лишь забитого мяча. Мы должны отдать все, чтобы победить в оставшихся поединках. Хочу забить в следующей игре», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В настоящий момент «старая синьора» с восемью набранными баллами занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Астон Вилла», в свою очередь, с десятью очками находится на девятой позиции.